Поліція впіймала у Харкові злочинця, який був у розшуку

У Харкові працівники поліції охорони виявили розшукуваного громадянина.

Ввечері спільна група реагування у складі поліцейських охорони із Харкова та Хмельницького під час патрулювання центру міста помітила чоловіка, який поводився підозріло, повідомляє поліція Харківської області.

Побачивши автівку правоохоронців, перехожий помітно занервував та змінив напрямок руху. Досвідчені поліцейські відразу зрозуміли, що чоловік нервує не просто так.

Під час перевірки громадянина за наявними базами даних з’ясувалось, що 49-річний харків’янин з січня минулого року знаходиться у розшуку як особа, яка ухиляється від призначеного судом покарання за вчинення крадіжки.

Чоловіка доставили до ініціаторів розшуку – у відділ поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости