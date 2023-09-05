Сім’ї з дітьми можуть оформити ще чотири види допомоги від держави на порталі Дія

Відтепер на порталі Дія окремі категорії сімей з дітьми можуть подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави.

Про це повідомляють у Мінцифри.

Послуги доступні для осіб, які всиновили дитину; людей, що доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність; осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Для оформлення допомоги від держави батькам не потрібно збирати документи та робити їх копії.

Відомості про народження дитини підтягуються з реєстру.

Це значно економить час на отримання сервісів та внеможливлює помилки в заявах, через які доводилося повторно ходити до держорганів і заново подавати заяви.

На порталі доступні такі послуги:

допомога особі, що доглядає за хворою дитиною,

допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

допомога при усиновленні дитини,

допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Ознайомитись з повним переліком можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости