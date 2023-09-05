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Програш не дає спокою: сторона Дюбуа подала апеляцію на бій з Усиком

Програш не дає спокою: сторона Дюбуа подала апеляцію на бій з Усиком

Промоутер Френк Воррен розповів, що його команда офіційно подала апеляцію на поєдинок Даніеля Дюбуа проти Олександра Усика, який британець програв нокаутом.

Дюбуа вважає, що в ході поєдинку чистим ударом відправив Усика в нокдаун, хоча рефері вважав, що був удар нижче пояса, повідомляє sport.ua.

Тепер апеляцію розгляне WBA.

«Ми завершили роботу та подали апеляцію. Тепер WBA має її розглянути.

У найгіршому випадку, гадаю, вони оголосять реванш», – сказав Воррен.

Агентство Телевидения Новости

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