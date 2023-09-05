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Чи будуть відбирати раніше отриману допомогу від держави у тих, хто за кордоном

Чи будуть відбирати раніше отриману допомогу від держави у тих, хто за кордоном

Переселенці, які перебувають за кордоном досі отримували фінансову підтримку з України.

Проте нещодавно українська влада вирішила позбавити таких громадян виплат, але було невідомо, чи доведеться людям повертати раніше отримані кошти, повідомляє Фокус.

В Україні з 1 серпня влада масштабно перевіряє виплати внутрішніх переселенців.

За результатами перевірки, частина громадян вже втратила державну фінансову підтримку проживання.

Тим часом у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, чи доведеться повертати гроші громадянам, які після виїзду за кордон продовжували отримувати виплати в Україні.

Так, за словами профільної міністерки Ірини Верещук, повертати отримані кошти таким людям не потрібно.

Багатьом українцям через війну довелося змінити своє фактичне місце проживання.

Але в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, тому військовозобов’язані громадяни повинні попереджувати про свій переїзд у Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК).

Лише після цього переселенці можуть звертатись до центрів соціального захисту, щоб оформити довідку про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

За те, що військовозобов’язаний не повідомив у військкомат своє фактичне місце проживання, його можуть оштрафувати на суму від 1600 до 3500 гривень.

Агентство Телевидения Новости

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