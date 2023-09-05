Забив власну дружину по голові до смерті: чоловіка взято під варту

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом вбивства.

1-го вересня підозрюваний разом зі своєю дружиною перебував вдома, у квартирі по вул. Старовій у Харкові, повідомляє прокуратура Харківської області.

Тривалі сімейні чвари цього дня завершились смертю жінки.

Під час конфлікту чоловік почав бити руками дружину по голові та обличчю.

Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз.

Внаслідок отриманих травм потерпіла загинула на місці.

За клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости