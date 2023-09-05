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Дві області не уникнуть відключень світла: кому потрібно готуватись жити за графіком
Деякі з областей України не уникнуть відключень електроенергії через пошкоджену енергосистему.
Так, жителям Дніпропетровської та Полтавської областей потрібно готуватись до графіків відключень світла, повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на директора ДТЕК Дніпровські електромережі.
Він заявив, що після російських обстрілів енергетичну систему неможливо відновити на 100%, а тому жителям Дніпра варто готуватись до відключення електрики за графіками.
В АТ «Полтаваобленерго» також готуються до відключення електрики за графіком.
Там заявили, що на 14 вересня заплановані відповідні тренування.