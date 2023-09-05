Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:20
Просмотров: 92

Дві області не уникнуть відключень світла: кому потрібно готуватись жити за графіком

Дві області не уникнуть відключень світла: кому потрібно готуватись жити за графіком

Деякі з областей України не уникнуть відключень електроенергії через пошкоджену енергосистему.

Так, жителям Дніпропетровської та Полтавської областей потрібно готуватись до графіків відключень світла, повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на директора ДТЕК Дніпровські електромережі.

Він заявив, що після російських обстрілів енергетичну систему неможливо відновити на 100%, а тому жителям Дніпра варто готуватись до відключення електрики за графіками.

В АТ «Полтаваобленерго» також готуються до відключення електрики за графіком.

Там заявили, що на 14 вересня заплановані відповідні тренування.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 