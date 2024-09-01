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Операція Сирського під Курськом приголомшила не лише російські сили, а й українських бійців, - WSJ

Операція Сирського під Курськом приголомшила не лише російські сили, а й українських бійців, - WSJ

Швидко здолавши слабку прикордонну оборону, українські війська захопили близько 100 населених пунктів. Операція стала несподіванкою навіть для учасників, незважаючи на її успішне виконання.

Видання зазначає, що Сирський, відомий своїми нестандартними та несподіваними діями, продемонстрував свої здібності, як це було видно у наступі під Харковом у 2022 році та в Курській операції. Колишній радник головнокомандувача Сергій Череватий зазначив, що Сирський використовує свою здатність до несподіваних дій, щоб компенсувати нестачу ресурсів та використати переваги.

В результаті Україна успішно завдає ударів у тилу ЗС рф, створюючи буферну зону та ускладнюючи російські операції. Однак наступ ЗС рф на Покровському напрямку представляє проблему, оскільки росія не перекинула війська з цього фронту для захисту Курська.

https://t.me/Tsaplienko/59590

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