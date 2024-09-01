Момент влучання та перші хвилини після удару: окупанти скинули на передмістя Харкова ФАБ-500

Вдень 31 серпня окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківського району. загинули дві жінки, 11 людей зазнали поранень, зокрема 14-річна дівчина.

За даними голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова, для удару по населеному пункту ворог вперше застосував ФАБ-500.

«Сьогодні російська керована авіаційна бомба вбила двох 40-річних жінок, десятки людей травмовано. Знищили декілька хат, пошкодили до двох десятків будинків та три автомобілі. Попередньо, це зброя фаб 500. Вперше її застосували по території громади», – написав Гололобов.

Агентство Телевидения Новости