У прикордонних громадах області відновили газопостачання після ворожих обстрілів

Фахівці Харківської філії «Газмережі» провели ремонти розподільних та будинкових газопроводів у Борівській, Куп’янській та Золочівській громадах.

Вони були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, повідомляють в ХОВА.

Як зазначив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, газопостачання відновили для 568 домоволодінь.

«Спеціалісти продовжують ліквідовувати наслідки збройної агресії рф.

Так, через російські обстріли було пошкоджено газопроводи у шести місцях.

Аварійна служба оперативно полагодила пошкоджені газові комунікації, завдяки чому жителі трьох громад знову мають газопостачання», – сказав Михайло Харнам.

Агентство Телевидения Новости