Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з РСЗВ

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Клюси, Карповичі, Бучки Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Бугор, Ворожба, Веселівка, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 склад боєприпасів противника.

Агентство Телевидения Новости