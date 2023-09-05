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Після обстрілу в Куп’янському районі загорілося поле

Після обстрілу в Куп’янському районі загорілося поле

5 вересня о 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за межами села Кулагівка Куп’янського району.

Пожежа була спричинена черговим артилерійським обстрілом, повідомляє ДСНС Харківської області.

Снаряди влучили по відкритій території і підпалили суху траву. Площа пожежі склала близько 300 кв. метрів. До ліквідації пожежі були залучені дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

О 19:05 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:35 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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