Після обстрілу в Куп’янському районі загорілося поле

5 вересня о 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за межами села Кулагівка Куп’янського району.

Пожежа була спричинена черговим артилерійським обстрілом, повідомляє ДСНС Харківської області.

Снаряди влучили по відкритій території і підпалили суху траву. Площа пожежі склала близько 300 кв. метрів. До ліквідації пожежі були залучені дві одиниці техніки та 10 рятувальників.

О 19:05 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:35 – повністю ліквідувати. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости