В харківському метро затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Протягом минулої доби працівники поліції Харківщини отримали 994 виклики.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 3199 транспортних засобів, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Холодна гора» виявили 28-річного мешканця Харківської області, який з 2021 року розшукувався за скоєння крадіжки. Чоловіка передали до відділу поліції № 1 ХРУП 2 ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці склали 5 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 9 осіб.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 9034 воєнних злочинів, з яких найбільше 8238 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 727 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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