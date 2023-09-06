Внаслідок удару авіабомбою по селу Куп’янського району пошкоджено будинок – Синєгубов

Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

У селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 5,3 га території та знешкодили 249 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости