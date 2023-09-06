10 пожеж за добу: ситуація на Харківщині

Протягом доби з 5 по 6 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – інші виїзди.

Протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

О 16:28 внаслідок обстрілу загорілась трава на відкритій території і хвойна підстилка в лісовому масиві у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Загальна площа пожежі склала 900 кв. метрів. Рятувальники 47-ї ДПРЧ ліквідували о 17:10. Залучалась одна одиниця техніки та рятувальників.

О 17:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за межами села Кулагівка Куп’янського району. Вона також була спричинена черговим артилерійським обстрілом. Снаряди влучили по відкритій території, підпаливши сухостій. Площа горіння склала близько 300 кв. метрів. До ліквідації пожежі були залучені дві одиниці техніки та 10 рятувальників 14-ї та 44-ї ДПРЧ, котрі впорались з вогнем о 19:35.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям села Коротич Пісочинської громади вогнеборці місцевої пожежної команди доставили 3,5 т технічної води.

Агентство Телевидения Новости