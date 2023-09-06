Міністр освіти підтримав скасування відстрочки від мобілізації для деяких студентів після 30 років

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав законопроєкт, який пропонує обмежити вік студентів, що мають відстрочення від мобілізації. За словами глави МОН, освіта «у жодному разі не має бути про імітацію та лазівки».

Свою позицію він оприлюднив у Facebook, пише Громадське.

Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки

Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів.

Міністр додав, що наразі є тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як спосіб уникнути мобілізацію. Так, у 2022 році було на 55 тисяч студентів-чоловіків старше за 25 років більше, ніж у 2021. Зокрема, на 33 тисячі більше на магістерському рівні.

Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки

Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти. Законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання.

Лісовий також написав, що право на освіту гарантоване Конституцією України й усі охочі й надалі зможуть його реалізовувати.

Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки

Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку — не про чесність і не про гідність.

Нагадаємо, у Верховну Раду 4 вересня внесли проєкт закону №9672, який пропонує обмежити вік студентів, що мають відстрочення від мобілізації. Зокрема, йдеться про тих, хто здобуває вже другу освіту.

Згідно з документом, мобілізації не підлягатимуть:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формою навчання здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, якщо навчання розпочато не пізніше, ніж у рік досягнення 30-річного віку;докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Окрім того, законопроєкт передбачає відстрочення від мобілізації для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Наразі таких налічується понад 4 тисячі.

Законопроєкт ініціювали народні депутати від партії «Слуга Народу» Федір Веніславський та Мар’яна Безугла, а також депутатка групи «За майбутнє» Ірина Констанкевич.

Агентство Телевидения Новости