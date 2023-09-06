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Взято під варту чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі Харкова

Взято під варту чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі Харкова

Вдень 8 серпня 2023 року підозрюваний, перебуваючи на вул. Куликівській у Харкові, відкрив стрілянину з пістолета. 

Чоловік стріляв по елітному автомобілю, в той час, як з нього виходило подружжя. Чоловік та жінка швидко зреагували та сховались в автівці, повідомляє прокуратура Харківської області.

Транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Після цього зловмисник втік з місця злочину, проте надалі був викритий правоохоронцями.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру раніше судимому 26-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

5 вересня слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання сторони обвинувачення. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 листопада 2023 року включно. 

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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