Під Ізюмом на міні підірвався автомобіль, двоє чоловіків в лікарні

6 вересня до рятувальників надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка виникла у лісовому масиві на території Савинської громади.

Рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою, вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Попередньо це була протитанкова міна.

В автомобілі знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.

Постраждалим надана необхідна медична допомога. Наразі вони госпіталізовані до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости