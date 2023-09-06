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Під Ізюмом на міні підірвався автомобіль, двоє чоловіків в лікарні
6 вересня до рятувальників надійшло повідомлення про надзвичайну подію, яка виникла у лісовому масиві на території Савинської громади.
Рухаючись ґрунтовою лісовою дорогою, вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Попередньо це була протитанкова міна.
В автомобілі знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.
Постраждалим надана необхідна медична допомога. Наразі вони госпіталізовані до лікувального закладу.