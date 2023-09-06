Внаслідок обстрілу села на Харківщині поранено мирного жителя

6 вересня близько 7:00 ворог обстріляв с. Нова Гнилиця Чугуївського району. За попередніми даними, ракетою «Торнадо-С», випущеною з РСЗВ «Смерч».

Пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 50-річний цивільний чоловік.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки чергової збройної агресії.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости