Рустема Умєрова призначили міністром оборони України

Народні депутати Верховної Ради сьогодні, 6 вересня, проголосували за призначення нового міністра оборони України. Ним став колишній очільник Фонду державного майна Рустем Умєров.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що призначення відбулося без присутності президента Володимира Зеленського, його представляв депутат Федір Веніславський.

Депутатка Ірина Геращенко зазначила, що згідно Конституції, до повноважень президента належить визначення кандидатур Міноборони та МЗС, тож він «мав знайти час представити свою кандидатуру, шануючи Конституцію і традицію».

Нагадаємо, 4 вересня Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади міністра оборони, а вже наступного дня її схвалив парламент. Рустем Умєров, який має замінити Резнікова, також подав заяву про звільнення з крісла глави ФДМУ, парламент її схвалив.

Рустем Умєров має кримськотатарське походження. До приходу в політику був бізнесменом, інвестором, меценатом, а також радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Умєров очолював Фонд державного майна, а нещодавно подав заяву про відставку. А до того з серпня 2019 року він був парламентарем від фракції «Голос», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Агентство Телевидения Новости