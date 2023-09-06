Знущався з цивільних: СБУ встановила особу бойовика «лнр», який брав участь в окупації Харківщини

Співробітники Служби безпеки встановили причетність бойовика терористичної організації «лнр» до вчинення воєнних злочинів на окупованій території Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

27-річний зловмисник, який вступив до терористичної організації «лнр» ще у 2021 році, з перших днів війни брав участь в окупації Харківщини разом з російськими військами. Він командував відділенням у незаконному збройному формуванні – так званому «4 батальйоні 202 стрілецького полку лнр», який був залучений керівництвом рф до ведення агресивної війни проти України.

Задокументовано, що бойовик жорстоко поводився з цивільним населенням на окупованій території.

У травні минулого року під час окупації Куп’янського району зловмисник разом з іншими російськими військовими вдирався до маєтків місцевих мешканців. Будучи у військовій формі країни-агресора та зі стрілецькою зброєю він погрожував господарям стратою і грабував їх. Також, цей бойовик викрадав цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, вивозив їх до лісу, жорсткого бив палками та автоматом по голові.

До того ж, рашист мародерив покинуті будівлі мешканців Куп’янського району, які виїхали від війни.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів воєнному злочинцю заочно повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч.2 ст.28 та ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

– ч.2 ст.260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування);

– ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости