Нарубав дубів на сотні тисяч гривень: судитимуть чорного лісоруба

Прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 32-річного мешканця міста Хорошеве за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки.

Наприкінці березня минулого року обвинувачений приїхав на територію Васищевського лісництва ті незаконно вирубав 69 дубів, повідомляє прокуратура Харківської області.

Після проведеної «роботи» він планував втекти.

Та не судилося: його викрили працівники лісництва.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чорний лісоруб спричинив державі матеріальні збитки на суму майже 230 тисяч гривень.

Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости