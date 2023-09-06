Енергетики відновили електропостачання після обстрілів в Куп’янському районі

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка Дворічанської громади.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, внаслідок артилерійського обстрілу 5 вересня без світла тут залишилися 243 споживача.

«Вчора було пошкоджено високовольтну лінію 10 кВ. Нам вдалося виїхати на місце та усунути пошкодження проводу, замінити ізоляцію та відновити подачу електроенергії», – зазначив Євгеній Кривошеєв.

За його словами, за останні дні електрику в села Касянівка та Кутьківка енергетики повертають вже вдруге: населені пункти часто потерпають від обстрілів через близькість фронту.

Агентство Телевидения Новости