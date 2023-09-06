Річниця блискавичного контрнаступу на Харківщині – звільнено більш як 10 тисяч кв. км

У результаті контрнаступу на Слобожанщині рік тому було звільнено більше ніж 10 тисяч кв. км.

Про це під час конференції у Military Media Center з нагоди річниці початку операції зі звільнення Харківщини від російських окупантів повідомив представник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ старший лейтенант Андрій Коваль.

Внаслідок контрнаступу українські війська захопили понад 400 танків, понад 400 БМП, до 200 БТР, велику кількість боєприпасів.

За словами Андрія Коваля, найважливішим є те, що ця операція дозволила усунути загрозу від противника для Харкова, а також для угруповання українських військ у Донецькій області.

«Тогорічний контрнаступ став ефективним одночасним застосуванням групи підрозділів для здійснення блискавичних маневрів»,- сказав Коваль.

«Це був дійсно зразковий, класичний, описаний у підручниках загальновійськовий бій зі стрімкими глибокими маневрами, виходом на оперативний простір, чого дійсно воєнна наука не бачила на практиці за останні 50, а можливо і більше років», – підсумував Андрій Коваль.

Агентство Телевидения Новости