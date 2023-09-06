Українець Олександр Желтяков чемпіон світу серед юніорів з плавання

Гімн України пролунав на чемпіонаті світу з плавання серед юніорів, що триває в Нетанії (Ізраїль).

Український плавець Олександр Желтяков завоював золото юніорського чемпіонату світу 2023 року в Ізраїлі на дистанції 100 метрів на спині, повідомляє Sport.ua.

17-річний українець переміг із результатом 53,73 секунди, що дало йому змогу також виконати олімпійський норматив, який становить 53,74 секунди.

Також цей результат є національним рекордом України на даній дистанції.

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