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Куди підуть гроші: на сесії Харківської міськради внесли зміни до бюджету

Куди підуть гроші: на сесії Харківської міськради внесли зміни до бюджету

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 6 вересня, внесли зміни рішенням позачергової сесії міської ради.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Як зазначили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю фінансування заходів, пов’язаних з організацією навчального процесу та підготовкою міста до опалювального сезону.

Передбачені додаткові витрати на забезпечення харчування школярів, які навчаються в приміщенннях метрополітену, та осіб, які знаходяться під тимчасовим соціальним захистом – 17 млн грн;

оплату природного газу та електроенергії КП «Харківські теплові мережі» – 100 млн грн;

реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів теплопостачання і водозабезпечення – 131,1 млн грн;

забезпечення безплатного проїзду в пасажирському транспорті – 83,9 млн грн.

Крім того, на заходи з підвищення рівня цивільного захисту населення спрямовано 10,5 млн грн.

Агентство Телевидения Новости

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