У Харкові затримали громадянина Німеччини – перевізника наркотиків

Поліцейські затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку.

У період з вересня 2018 року по лютий 2020 року обвинувачений працював так званим водієм-кур’єром групи наркоторговців. повідомляє поліція Харківської області.

В одному з міст Німеччини він отримував готівку від різних членів угруповання і відвозив їх на машині до іншого міста, де невідомі кожного разу передавали йому щонайменше 500 грамів кокаїну та близько 5 кілограмів марихуани.

Надалі, згідно з попередньо отриманими інструкціями, чоловік розвозив отримані наркотичні засоби за вказаними адресами.

У червні поточного року 26-річний громадянин Німеччини, використовуючи паспорт громадянина ФРН для виїзду за кордон, через пункт пропуску «Маяки-Удобне» пішки прибув на територію України.

6 вересня співробітники Департаменту карного розшуку, управління карного розшуку ГУНП в Харківській області за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області встановили місцезнаходження розшукуваного та затримали його у Харкові.

Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до Федеративної Республіки Німеччини.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости