У Харкові затримали громадянина Німеччини – перевізника наркотиків
Поліцейські затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку.
У період з вересня 2018 року по лютий 2020 року обвинувачений працював так званим водієм-кур’єром групи наркоторговців. повідомляє поліція Харківської області.
В одному з міст Німеччини він отримував готівку від різних членів угруповання і відвозив їх на машині до іншого міста, де невідомі кожного разу передавали йому щонайменше 500 грамів кокаїну та близько 5 кілограмів марихуани.
Надалі, згідно з попередньо отриманими інструкціями, чоловік розвозив отримані наркотичні засоби за вказаними адресами.
У червні поточного року 26-річний громадянин Німеччини, використовуючи паспорт громадянина ФРН для виїзду за кордон, через пункт пропуску «Маяки-Удобне» пішки прибув на територію України.
6 вересня співробітники Департаменту карного розшуку, управління карного розшуку ГУНП в Харківській області за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області встановили місцезнаходження розшукуваного та затримали його у Харкові.
Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до Федеративної Республіки Німеччини.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.