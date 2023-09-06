16 загиблих та багато поранених: армія РФ вдарила по ринку у Костянтинівці

В результаті російського обстрілу міста Костянтинівки у Донецькій області в середу, 6 вересня, загинули щонайменше 16 людей.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на телеграм канали та Донецьку ОВА.

Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, який у Facebook оприлюднив відео моменту атаки росіян.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, постраждали 44 людини: 16 загинуло та 31 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник.

Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами.

Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.

Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівлю та 5-й поверх житлового будинку.

Згоріло 8 торгових об’єктів та значна кількість автомобілів.

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.

Агентство Телевидения Новости