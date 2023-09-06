16 загиблих та багато поранених: армія РФ вдарила по ринку у Костянтинівці
В результаті російського обстрілу міста Костянтинівки у Донецькій області в середу, 6 вересня, загинули щонайменше 16 людей.
Про це повідомляє Громадське із посиланням на телеграм канали та Донецьку ОВА.
Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, який у Facebook оприлюднив відео моменту атаки росіян.
За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, постраждали 44 людини: 16 загинуло та 31 травмовано. Серед потерпілих — рятувальник.
Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами.
Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.
Пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівлю та 5-й поверх житлового будинку.
Згоріло 8 торгових об’єктів та значна кількість автомобілів.
ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів.