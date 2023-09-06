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У Куп’янському районі підірвалася автівка, постраждав чоловік

У Куп’янському районі підірвалася автівка, постраждав чоловік

Здетонував черговий вибухонебезпечний пристрій, поранено 59-річного чоловіка.

6 вересня, близько 13:00 неподалік с. Вільхуватка Вільхуватської громади під час руху ґрунтовою дорогою цивільний легковий автомобіль натрапив на невідомий ВНП, який здетонував, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Внаслідок вибуху постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та опіки й наразі перебуває на лікуванні у медичному закладі.

Агентство Телевидения Новости

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