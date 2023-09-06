Рік з початку гучного харківського контрнаступу: прокуратура порахувала кількість злочинів, що вчинили рашисти

У річницю початку деокупації Харківської області в обласній прокуратурі розповіли, на якому етапі розкриття злочинів російських військових.

Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Скільки злочинів вчинили росіяни під час окупації українських міст?

Всього щодо воєнних злочинів, які були вчинені російськими військовими на території Харкова та Харківської області, існує понад 18 тисяч кримінальних проваджень. Більшість з них, а це більш ніж 14 тисяч, стосуються фактів обстрілів цивільної інфраструктури. Близько 2,5 тисяч кримінальних проваджень стосуються мародерства. Інші – це зґвалтування, вбивства, катування, викрадення техніки з підприємств, вивезення зерна.

Особи скількох підозрюваних вдалося встановити?

Всього щодо російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини, направлено до суду 30 обвинувальних актів. Щодо семи осіб вже українські суди винесли реальні вироки. Це стосується російських військовослужбовців, яких вдалося взяти у полоні і щодо них вдалося встановити факти вчинення ними воєнних злочинів. Також є факти підозр та направлення до суду справ щодо керівників військових частин та авіабаз – генералів, які віддавали безпосередньо накази щодо вчинення воєнних злочинів.

Де перебувають російські злочинці?

Більшість цих підозр стосуються заочних справ, тобто інформація про вчинені ними злочини зафіксована у матеріалах кримінального провадження та надана на розгляд до суду. Але, фактично, доступу до цих воєнних злочинців немає. Щодо вже оголошених семи вироків: частину цих людей було взято у полон і надалі засуджено. Але їх обмінюють на українських захисників. Це стосувалося і обстрілів з території передмістя Харкова. А також серед них був і льотчик, який бомбардував місто.

Скільки прибічників окупантів вдалося виявити?

Всього щодо колаборантів, людей, які глорифікували росію та підтримували її, існує понад 1,5 тисячі підозр. Це підозри конкретним зрадникам, які діяли на підтримку росії. З цих півтори тисячі підозр – понад 500 вироків. Це реальні вироки щодо реальних ситуацій. Здебільшого це вироки з реальним відбуванням покарання, тобто, з позбавленням волі. У розшуку зараз перебуває 120 осіб, вони переховуються від слідства.

Скільки колаборантів встигли втекти зі своїми «хазяїнами»?

Зараз здійснюється робота щодо оголошення у міжнародний розшук осіб, які зрадили Україну. Інтерполом, на жаль, такі справи розцінюються як політичні. Особи, на яких матеріали направляються в Інтерпол, кажуть, що їх переслідують за політичними мотивами: вони люблять росію, а Україна їх за це притягає до кримінальної відповідальності. І зараз ми працюємо з Інтерполом, аби донести до них, що це реальні злочинці.

Агентство Телевидения Новости