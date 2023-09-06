Взято під варту ворожого поплічника: погодився на співпрацю із загарбниками

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без визначення розміру застави 43-річного чоловіка, який обвинувачується в колабораційній діяльності та умисних протиправних діях, направлених на зміну меж території України.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду, повідомляє прокуратура Харківської області.

Нагадаємо, слідством було встановлено, що на початку липня минулого року обвинувачений, перебуваючи на території Чугуївського району, на той момент окупованого збройними силами рф, погодився на співпрацю із загарбниками.

Маючи антиукраїнські переконання, чоловік обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Головною задачею ворожого поплічника була підготовка до проведення так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.

Обвинувачений агітував мешканців Вовчанської громади брати участь у «референдумі» — організовував розповсюдження відповідних матеріалів, у тому числі пропагандистської газети «Харків-Z», займався вивченням суспільної думки, підшукував та облаштовував приміщення для роботи виборчих дільниць.

6 вересня цього року Харківський апеляційний суд підтримав позицію обласної прокуратури, скасував ухвалу суду попередньої інстанції і виніс нову ухвалу, про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28.10.2023 включно.

Агентство Телевидения Новости