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Знову обстріли Харківщині – госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік

Знову обстріли Харківщині – госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера Козачої Лопані Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Глушківка Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу з гелікоптера села Петропавлівка Куп’янського району сталася пожежа на полі.

У селі Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарчі споруди.

В районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років.

Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Біля села Вільхуватка Куп’янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль.

Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6,8 га території та знешкодили 53 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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