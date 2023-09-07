В Україні стався землетрус з магнітудою понад 3 бали

06 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, пише УНІАН.

За даними фахівців, землетрус зареєстровано з Чернівецької області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі Кам’янецької ТГ Чернівецького району Чернівецької області, на глибині 5 кілометрів.

«За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтенсивність коливань під час таких землетрусів лежить нижче межі чутливості людей, а струси землі виявляються й реєструються тільки сейсмографами.

Це вже другий землетрус у Чернівецькій області за останні два тижні.

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