Макрон: На Олімпіаді в Парижі не може бути російського прапора

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського прапора не може бути на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, поки росія скоює воєнні злочини.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Le Monde.

«Очевидно, що російського прапора на Іграх у Парижі бути не може, я думаю, що тут є консенсус… росії, як країні, немає тут місця в той час, коли вона скоювала воєнні злочини, коли вона депортувала дітей», – сказав Макрон в інтерв’ю L’Equipe.

Спортсмени з росії та Білорусі зіткнулися з санкціями після того, як росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

Попри продовження війни, МОК рекомендував дозволити спортсменам з росії та Білорусі брати участь у змаганнях в нейтральному статусі за умови, якщо вони не підтримують війну рф проти України і не пов’язані з військовими своїх країн.

«Справжнє питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, в тому, яке місце надати цим російським спортсменам, які іноді готувалися все життя, а також можуть стати жертвами цього режиму», – зазначив Макрон.

Він додав, що важливо розрізняти спортсменів, які фактично є співучасниками дій російської влади, і тих, хто «став жертвою режиму».

МОК має, за його словами, ухвалити справедливе і зрозуміле українцям рішення.

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