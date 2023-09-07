На виплати військовим не вистачає 250 млрд, — міністр оборони Умєров

На виплати українським військовослужбовцям не вистачає 250 млрд до кінця року, тому Міноборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету, заявив новий міністр оборони Рустем Умєров під час свого виступу на пленарному засіданні парламенту 6 вересня.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

«Буду звертатися щодо грошового забезпечення. На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу», – сказав Умєров.

Також він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

Агентство Телевидения Новости