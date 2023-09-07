Кабельна лінія, яка живить Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої, відремонтована

Фахівці АТ «Харківобленерго» оперативно відремонтували кабельну лінію резервного живлення, яка забезпечує електропостачання Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої, розташованого у Новобаварському районі Харкова.

Як розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан, ця лінія має особливе значення, адже живить корпус інституту, де розміщені операційні, повідомляють в Харківобленерго.

До речі ця лінія була побудована ще у 1979 році.

«Складність робіт полягала в тому, що пошкоджена ділянка знаходилася безпосередньо на території інституту.

Там дуже вузьке місце для габаритної техніки, тому ми задіяли спецтехніку – маленький екскаватор», – зазначив Сергій Помазан.

Він підкреслив, що виконаний ремонт дає можливість забезпечити безперебійне електропостачання медичного закладу у разі аварійних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости