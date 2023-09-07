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Кабельна лінія, яка живить Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої, відремонтована

Кабельна лінія, яка живить Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої, відремонтована

Фахівці АТ «Харківобленерго» оперативно відремонтували кабельну лінію резервного живлення, яка забезпечує електропостачання Національного інституту терапії імені Л.Т. Малої, розташованого у Новобаварському районі Харкова.

Як розповів керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан, ця лінія має особливе значення, адже живить корпус інституту, де розміщені операційні, повідомляють в Харківобленерго.

До речі ця лінія була побудована ще у 1979 році.

«Складність робіт полягала в тому, що пошкоджена ділянка знаходилася безпосередньо на території інституту.

Там дуже вузьке місце для габаритної техніки, тому ми задіяли спецтехніку – маленький екскаватор», – зазначив Сергій Помазан.

Він підкреслив, що виконаний ремонт дає можливість забезпечити безперебійне електропостачання медичного закладу у разі аварійних ситуацій.

Агентство Телевидения Новости

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