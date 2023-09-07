120 тисяч гривень за вирубку сосни: на Харківщині затримано лісоруба

У березні цього року підозрюваний, приїхавши на територію урочища «Малинівський бір», що розташоване у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Малинівський», нелегально вирубав сосни.

Чорному лісорубу не вдалось забрати напиляне, його помітив лісничий, повідомляє прокуратура Харківської області.

Правоохоронці встановили, що перед цим чоловік на цій же території ще вирубав сосни, які зберігав на території власного домоволодіння.

Своїми протиправними діями чорний лісоруб завдав державі матеріальну шкоду на суму майже 120 тисяч гривень.

46-річному чоловіку повідомлено підозру за фактом незаконної порубки дерев.

Досудове розслідування проводить СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости