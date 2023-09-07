Харківщина: троє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах

У Харківській області троє цивільних зазнали травм внаслідок вибухів.

Про це повідомили в ДСНС в Харківській області.

Перша подія сталася 7 вересня. Близько 11:00 від Нацполіції надійшла інформація, що двоє людей, чоловік та жінка, рухаючись на вантажному автомобілі по польовій дорозі поблизу села Мосьпанове Чугуївського району підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху, вони зазнали мінно-вибухових травм, значних тілесних ушкоджень. Стан тяжкий. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

Друга подія сталася у Ізюмському районі, у полі між Барвінковим та селом Червоне. Підірвався трактор NEW HOLLAND місцевого агропідприємства, попередньо на касетному боєприпасі. Постраждав тракторист, чоловік 1981 р.н. Постраждалий знаходиться Барвінківській міській лікарні, стан задовільний.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

«Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости