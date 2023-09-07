5 років за ґратами проведе мешканець Харківщини, який вирощував нарковмісні рослини

Прокурори у суді довели, що мешканець Чугуївського району зірвав стовбури з листям коноплі та приніс до себе додому. Зробив це для того, щоб вживати наркотичний засіб. Перед цим чоловік висушив коноплі, відділив листя від стовбурів з частини рослин, в подальшому подрібнив його, тим самим незаконно виготовив наркотичний засіб.

На цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього вдома дві металевих банки з вибуховими речовинами метальної дії.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 46-річного чоловіка у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 КК України).

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Вироком Зміївського районного суду Харківської області чоловіку призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости