Збирав для окупантів списки мешканців села на Куп’янщині: викрито ворожого посіпаку

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 56-річному мешканцю Куп’янського району, який перебував там на момент російського вторгнення та перейшов на сторону ворога.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула

За даними слідства, у липні минулого року чоловік добровільно зайняв посаду «и.о. хозяйственного работника отдела административно- хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в незаконному органі окупаційної влади.

На цій посаді колаборант організовував збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисник звітував до “военно-гражданской администрации” рашистів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців Куп’янського району могли бути використані окупантами для нав’язування їм у подальшому російського громадянства, а також для підготовки та проведення псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Після деокупації району колаборант залишився у селі, сподіваючись уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили його злочинну діяльність.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости