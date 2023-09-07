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Постраждалий під час вибуху в Чугуївському районі помер лікарні

Постраждалий під час вибуху в Чугуївському районі помер лікарні

Поліція встановлює обставини підривів транспортних засобів на вибухових пристроях. Події сталися 7 вересня в Чугуївському та Ізюмському районах. Травмованих доставили до медичних закладів, де один з постраждалих помер.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль. Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні, де чоловік помер.

Об 11:30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річний водій з пораненнями доставлений до лікарні.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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