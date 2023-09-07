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У Вовчанську вогнеборці ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами

У Вовчанську вогнеборці ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами

7 вересня ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв. м, повідомили в ДСНС Харківської області.

До гасіння пожеж залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 бійців ДСНС. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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