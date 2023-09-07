Куп’янський напрямок: окупанти намагалися атакувати в районі Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 вересня. 561 доба війни.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області, Козаче, Угроїди, Грабовське Сумської області та Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено один склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, два пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости