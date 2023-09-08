Нічна атака «шахедів» на Україну: знищено 16 цілей

Уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим).

Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів» у напрямку Одещини.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.

Агентство Телевидения Новости