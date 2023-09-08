Обстріл Кривого Рогу: один загиблий, 25 постраждалих

8 вересня внаслідок удару по середмістю Кривого Рогу зруйнована одна з адмінбудівель поліції. Загинув поліцейський.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

Станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб.

Надзвичайники на місці прильоту гасять пожежу площею 200 квадратних метрів.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости