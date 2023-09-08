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На Ізюмщині на міні підірвався комбайн, а у Вовчанську чоловік наступив на «пелюстку»

На Ізюмщині на міні підірвався комбайн, а у Вовчанську чоловік наступив на «пелюстку»

8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

Як повідомляє ДСНС в Харківській області, близько 11:50 у полі біля села Андріївка Ізюмського району на невідомій вибухівці підірвався комбайн «Claas Lexion 580».

В цьому випадку обійшлось без постраждалих.

Проте в іншому, котрий стався об 11:00 у селі Рубіжне Вовчанської громади, 45-річний чоловік отримав поранення ноги.

Він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка».

Наразі постраждалий госпіталізований, його стан стабільний.

ДСНС нагадує, – не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Агентство Телевидения Новости

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