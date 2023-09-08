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Поліція в Харкові впіймала крадія: виносив металеві речі

Поліція в Харкові впіймала крадія: виносив металеві речі

Патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, проник до домоволодіння з метою крадіжки.

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про невідомого чоловіка, який проник на приватну територію, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Патрульні виявили чоловіка в одному з приміщеннь будинку. Він збирав різноманітні металеві предмети та складував біля виходу.

Чоловік зізнався патрульним, що у подальшому хотів здати їх на пункт прийому металобрухту.

Поліція затримала громадянина та викликала на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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