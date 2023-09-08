Швидке розв’язання проблемних питань: у Харкові працює оновлений портал «1562»

У Харкові працює оновлений портал «1562», за допомогою якого містяни можуть швидко комунікувати з комунальними службами для вирішення проблемних питань.

Станом на сьогодні система здійснила близько 27 тис. автоматичних дзвінків, з яких більше 17,5 тис. разів мешканці надали позитивну відповідь про вирішення питань службами міста, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Через портал харків’яни можуть оперативно подати повідомлення та самостійно контролювати процес виконання робіт, авторизувавшись в особистому кабінеті.

Там же містяни можуть прикріпити фото проблемної ділянки та після проведення необхідних робіт отримати фотозвіт у відповідь, кажуть в міськраді.

На вебпорталі завжди доступна актуальна інформація про планові та аварійні роботи за вказаною адресою, а також чіткі терміни їх виконання.

Крім того, завдяки системі автоматичних дзвінків та сповіщень мешканці можуть підтвердити розв’язання питання та оцінити якість наданих послуг.

Зареєструватися на порталі можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости