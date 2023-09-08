Протягом доби війська рф обстріляли 13 населених пунктів Харківщини

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби наші оборонці відбили понад 10 атак ворога.

Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Агентство Телевидения Новости