Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

У селі Вільхуватка Куп’янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів в селищах Ківшарівка та Курилівка Куп’янського району сталися лісові пожежі.

Близько 11:30 в селі Рубіжне Чугуївського району на власному подвір’ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу «Пелюстка».

Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Біля 11:50 в районі селі Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн. Постраждалих немає.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 4,4 га території та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Куп’янському напрямку.

Протягом минулої доби росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Синьківки Куп’янського району.

Під вогнем наших захисників ворог відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости