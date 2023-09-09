Компанія Ілона Маска SpaceX запустила другу за тиждень групу супутників Starlink

SpaceX запустила на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.

Це вже другий успішний запуск на поточному тижні, повідомила компанія у Twitter в суботу, 9 вересня, пише Кореспондент.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з косодрому на мисі Канаверал у Флориді в п’ятницю о 23:12 за часом Східного узбережжя США (у суботу о 06:12 за Києвом).

Приблизно через годину космічні апарати вивели на орбіту.Liftoff! pic.twitter.com/bxVowIiW7p— SpaceX (@SpaceX) September 9, 2023

Перша ступінь Falcon 9 повернулася на Землю, приземлившись на безпілотній морській платформі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Агентство Телевидения Новости